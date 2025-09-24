La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia resolvió suspender la actividad oficial programada para este fin de semana, como consecuencia de los hechos de violencia registrados durante la última jornada en las divisiones formativas.

La decisión fue confirmada por el presidente de la Liga, Héctor Millar, en diálogo con Fair Play. “Ha habido muchas situaciones de violencia. Muchos protagonistas están identificados. Los clubes deben trabajarlo puertas adentro. Pero este fin de semana vamos a parar”, expresó.

"Los clubes deben trabajarlo puertas adentro. Pero este fin de semana vamos a parar", remarcó.

El parate busca enviar un mensaje hacia todos los estamentos del fútbol local, con el objetivo de generar conciencia sobre la necesidad de erradicar la violencia en las canchas, especialmente en torneos de formación.

Desde la Liga señalaron que se continuará trabajando junto a los clubes para identificar a los responsables y tomar medidas que permitan garantizar un entorno seguro , donde el protagonismo lo tengan los chicos y el deporte.

Preocupa la violencia dentro y fuera de la cancha en partidos de fútbol formativo en Comodoro

La violencia en el fútbol de Comodoro Rivadavia se manifiesta con creciente intensidad cada fin de semana, exhibiendo situaciones que afectan el ambiente deportivo.

Durante el último fin de semana, al menos dos episodios conflictivos expusieron la magnitud del problema y la falta de respuestas efectivas para frenarlo. Estos incidentes, registrados en ámbitos deportivos infantiles y juveniles, reflejan una problemática social mucho más profunda que trasciende el marco de la Liga de Fútbol local y sus competencias.

Uno de los hechos más impactantes sucedió en la cancha de Caleta Córdova, donde se disputó un partido entre el “Puerto” y Ferro, en la categoría 7.ª División, destinada a jugadores muy jóvenes. Allí, las cámaras captaron escenas de insultos, corridas y golpes de puño dentro del llamado “corralito”, el espacio que conecta los vestuarios con la cancha de césped sintético.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra a la dupla arbitral como única autoridad presente sobre el campo, observando pero sin poder intervenir debido a la ausencia de efectivos policiales y a la precariedad en el control de seguridad en partidos de inferiores.

En paralelo, otra situación preocupante ocurrió en la cancha de Petroquímica durante un partido de la categoría Prenovena, entre Ferro y Roca.

En este caso, la violencia se manifestó de forma verbal y fue protagonizada por los padres de los niños, quienes insultaron al árbitro mientras estaban separados del campo por el alambrado. Lo más alarmante fue que los menores, sus propios hijos, fueron testigos directos de esta actitud agresiva y poco deportiva.