River Plate se prepara para uno de los partidos más importantes del semestre: la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, que se disputará este miércoles a las 21:30 ante Palmeiras en el Estadio Monumental.

El encuentro, que abrirá la serie ante el poderoso equipo brasileño dirigido por Abel Ferreira, genera gran expectativa en el mundo del fútbol sudamericano por el nivel que han mostrado ambos conjuntos y por la relevancia histórica de este cruce.

El equipo comandado por Marcelo Gallardo llega con un ánimo positivo tras conseguir un triunfo ajustado 2-1 como visitante frente a Estudiantes en el último partido del Torneo Clausura. Sin embargo, el entrenador aún tiene desafíos por resolver para armar el once titular definitivo.

Del otro lado de la llave está Palmeiras, uno de los equipos más competitivos del continente y un adversario que cuenta con un plantel completo y muy consolidado. El conjunto brasileño llega en un momento brillante, tras haber eliminado con autoridad a Universitario de Perú con un marcador global de 4-0 y luego golear por 4-0 a Internacional de Porto Alegre en el Brasileirao. Actualmente, Palmeiras es escolta de Flamengo en la liga brasileña, apenas un punto por debajo, lo que confirma el alto nivel y la determinación de este equipo.

El entrenador Abel Ferreira ha consolidado un esquema táctico sólido, que combina presión alta, salida rápida y variantes en el ataque que complican a cualquier defensa. Además, Palmeiras cuenta con figuras de jerarquía en todas las líneas, lo cual lo convierte en un rival temible, especialmente en el campo propio del Monumental, donde buscarán jugar inteligentemente para no sufrir la localía adversa.

UN REFERENTE DE RIVER SE LESIONÓ Y NO JUGARÁ ANTE PALMEIRAS

La principal complicación apareció en el entrenamiento vespertino del pasado martes, cuando una lesión de último momento obligó a replantear la alineación.

La noticia que golpeó a River fue la lesión de Gonzalo “Pity” Martínez, quien será baja para la serie completa ante Palmeiras. El mediocampista ofensivo había vuelto a las canchas el pasado sábado, recuperándose de una molestia vinculada a un desgarro previo en el isquiotibial derecho, pero en esta ocasión sufrió una distensión en el gemelo izquierdo.

La gravedad exacta de la lesión aún se definirá con estudios médicos previstos para las próximas horas, pero desde el club confirmaron que no estará disponible para el partido de ida, la próxima fecha del Clausura contra Atlético Tucumán, ni para el partido decisivo de vuelta en el Allianz Parque, en San Pablo.

Marcelo Gallardo ya había definido la lista de concentrados para el partido, pero la lesión de Martínez obligó a reconfigurar la convocatoria y la táctica a seguir. En las próximas horas se confirmarán los reemplazos y posibles modificaciones, mientras el cuerpo técnico estudia alternativas para seguir siendo competitivo pese a la ausencia de uno de sus hombres clave.

Vale remarcar que el ganador de esta serie de cuartos de final enfrentará en semifinales al vencedor del enfrentamiento entre São Paulo y Liga de Quito, en lo que promete ser una instancia cargada de emoción y calidad futbolística. River, que históricamente mostró garra en estos clásicos duelos, buscará aprovechar su localía para salir con ventaja en un cruce que puede definir en gran parte su camino hacia la final de la Copa.