Sortean una camiseta de Boca autografiada por jugadores para saldar gastos de una operación

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Angélica es de Comodoro y se encuentra vendiendo rifas para poder juntar dinero para poder realizarse una delicada operación en la vista. Según cuenta en Facebook, hace seis años sufrió un accidente en un hecho de violencia: “me dispararon en el rostro causándome la pérdida de mi ojo izquierdo y sensibilidad en la mitad de mi rostro”.

“Hace seis años sufrí un accidente el cual cambio mi vida. En un hecho de violencia (intento de violación) me dispararon en el rostro y ojo causándome la perdida de mi ojo izquierdo y vista y perdida de sensibilidad en la mitad de mi rostro, quedándome la bala alojada en la cabeza de por vida. (La bala no me la pueden sacar)”, escribió.

Angélica necesita realizarse la operación de urgencia y hacerse una evisceración ocular para ponerme una prótesis. Por ese motivo, se encuentra vendiendo rifas a $300 cada una en donde sortea una camiseta de Boca firmada por los jugadores y una pelota también autografiada.

Podes abonarlos por Mercado pago o personalmente. Mercado pago (0000003100010959703903). El CBU: (0070178130004043464783)