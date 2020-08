En el barrio La Américas vive la familia Muruchi. Sus hijos Adrián de 11 años y Sol de 9 son grandes representantes del ajedrez comodorense en todos los torneos: locales, provinciales, nacionales y hasta Mundiales.

Con tan corta edad, estudiando desde casa, hoy le dedican a la disciplina dos horas por las mañanas y otras veces le agregan de tarde, entre tres a cinco horas, estudiando libros y jugando on-line, con total libertad que les dan sus padres.

Su papá Hernán Muruchi, consultado por Pasta de Campeón, comentó cómo se iniciaron en el Ajedrez y cuándo surgió el interés por estudiarlo. “Yo aprendí de grande y les enseñe las movidas, porque ellos querían saber qué era, creí que sabía jugar, cuando me interioricé me di cuenta que sabía el principio pero me bastó para enseñarle los movimientos, él quería jugarme y aprender”, relató en referencia al interés de su hijo Adrián por el interés en la disciplina. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA