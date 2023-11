Sofía Martínez rompió el silencio y habló de las miradas con Messi: "Leo tiene buena..."

Sofía Martínez fue el centro de las miradas durante la gala del Balón de Oro que terminó ganando Lionel Messi y momentos después también al filtrarse un video en donde el mejor jugador del mundo la miraba mientras ella aguardaba por entrevistarlo.

Después de tantas repercusiones, la periodista salió a responder las diferentes versiones que circularon en las redes sociales respecto de un “guiño” del rosarino estando en pareja con Antonela Roccuzzo, lo que terminó desatando múltiples reacciones.

“Yo creo que Leo tiene buena onda con un montón de periodistas a los que le sonríe, pero por ahí porque les cae bien o porque tiene buena onda’’, empezó diciendo la joven que trabaja para ESPN.

Molesta por el qué dirán en las plataformas, Sofía descargó: ’la única diferencia es que yo soy mujer, ¿entendés? Entonces hacen y salen un montón de cosas. Esa termina siendo la única diferencia. Me da un poco de pena que la lleven para ese lado, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, nada que ver, solo buena onda”, continuó, dando a entender que no existe nada romántico entre ambos.

De esta manera le preguntaron si por parte del delantero del Inter de Miami había algún nerviosismo o señal de incomodidad a la hora de charlar con ella, pero lo negó rotundamente. ‘’Cero, no se pone nervioso cuando yo lo entrevisto. Él tiene buena onda, la verdad, está muy amable, creo que está en un gran aumento de su carrera, obvio que si le voy a hacer una nota después de ganar su octavo Balón de Oro va a sonreír’’, resaltó.

Para concluir con su descargo, la joven dio su punto de vista del momento en que Antonela le habría ‘marcado territorio’ a su marido: "tuve la posibilidad de hablar en alguna ocasión con ella también, hace poco, y la verdad es que hay una buena onda increíble. Entonces, cada vez que leo esas cosas… No lo puedo creer”.