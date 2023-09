Sin Messi, Inter Miami perdió la final de la US Open Cup con Houston Dynamo

FUTBOL ¡Nominado a The Best! La tierna imagen del hincha de Colón que lo convirtió en el papá del Mundo La FIFA dio a conocer los nominados a los premios de The Best, entre los que se encuentra junto a Messi, y Julián Álvarez, un hincha de Colón que dio la mamadera en la tribuna a su hijo ¡Que tierno!