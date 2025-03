Con la presión impuesta por el equipo Alpine para que tenga buenos resultados, Jack Doohan, el titular en el team en el que está contratado el argentino Franco Colapinto tuvo el peor inicio posible de la temporada de Fórmula 1 que se disputó en la madrugada del domingo en Australia.

La Fórmula 1 comenzó el año bajo una tormenta que hizo que la carrer que finalmente ganó Lando Norris con Mclaren fuera completamente irregular por los despistes y cambios de estrategias por los neumáticos.

Fue así como Doohan, con contrato confirmado como titular por apenas cinco carreras de la temporada, en la primera vuelta se despistó y rompió el Alpine.

En apenas seis curvas, el piloto, en medio de la presión, tocó con su auto una zona húmeda y salió de pista.

Insólito: aseguran que Colapinto quiso dar una vuelta por el Autódromo de Buenos Aires y no lo dejaron...por no tener licencia

Su carrera terminó contra los muros de Australia.

De esta forma, como los resultados mandan, Colapinto, sin correr, vio acrecentada un poco más sus chances de tener un lugar como titular en algún momento del año.

Pero no pudo ser el inicio para Jack Doohan: en su país no recorrió más de seis curvas y rompió el Alpine, justo quien más presionado está por conseguir resultados, para no ser sustituido por Franco Colapinto.