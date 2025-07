(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) Deportivo Madryn está decidido a pelear en lo más alto de la tabla. Con una racha positiva que entusiasma a propios y extraños, el Aurinegro recibirá a Almagro este domingo desde las 14 horas con la firme intención de sumar tres puntos más que lo mantengan en zona de Reducido y lo acerquen aún más a los puestos de privilegio.

El equipo del “Tano” Gracián llega con viento a favor: siete partidos sin perder, con cuatro triunfos y tres empates , y un compromiso pendiente ante Quilmes que podría servir como trampolín definitivo. Con 30 puntos, Madryn marcha sexto en la tabla y se muestra sólido tanto en el juego como en los resultados.

El presente del rival

En la otra vereda, Almagro atraviesa un momento de incertidumbre. Tras haber cerrado la primera ronda con buenas sensaciones y ubicado en la séptima posición con 25 unidades, el conjunto de José Ingenieros cayó en un bache: tres derrotas consecutivas lo relegaron al décimo puesto y encendieron algunas alarmas.

Bajo la conducción de Jorge Cordon, que asumió luego del paso de Lucas Sparapani, el equipo había mostrado signos de recuperación, pero no logró consolidar esa mejora en las últimas jornadas. Necesita sumar cuanto antes si quiere mantenerse en la pelea por la clasificación al Reducido.

Bajas, regresos y dudas en el once

Para este compromiso, Gracián se vio obligado a meter mano en la defensa. La lesión de Alejandro Arango Gutiérrez (fractura de clavícula ante San Miguel) lo marginará por tiempo prolongado. El colombiano fue operado esta semana y su lugar podría ser ocupado por Santiago Postel, el juvenil que debutó con buenos minutos en la fecha pasada.

Además, Pablo Minissale está en condiciones de regresar tras cumplir una fecha de suspensión, y podría meterse en la zaga para reforzar el fondo. En el medio, no se prevén modificaciones: Federico Recalde continuará como eje en la contención, con Bruno Pérez, Nazareno Solís y Diego Crego como encargados de generar juego.

La principal incógnita pasa por la delantera. Luis Silba y Germán Rivero arrastran molestias físicas y no están al ciento por ciento. Rivero, en recuperación, podría ir al banco. En las prácticas, el DT probó con Elías Ayala y Bruno Juncos como dupla ofensiva, aunque el once inicial no está confirmado.

Un historial corto pero favorable

El registro entre Deportivo Madryn y Almagro es escueto pero alentador para el conjunto patagónico. De los cuatro cruces disputados, Madryn ganó dos, empató uno y perdió uno . Justamente, la única derrota fue en el cruce de la primera rueda, cuando el Tricolor se impuso por 1-0 con un gol de Julián Viale sobre el final.

El contexto y lo que está en juego

De cara a la recta final del torneo, cada punto se vuelve vital. Madryn sabe que tiene una oportunidad valiosa en casa ante un rival que llega herido, y que un triunfo no solo lo consolidará entre los primeros ocho, sino que también le permitirá llegar con mayor envión al partido postergado frente a Quilmes, que se jugará el miércoles 30 de julio.

- Probables Formaciones -

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Minissale, Diego Martínez; Federico Recalde, Bruno Pérez, Nazareno Solís, Diego Crego; Silba y Elías Ayala. DT: Leandro Gracián.

Almagro: Emiliano González; Martín García, Julián Vitale, Ulises Yegro, Mariano Gancedo; Ariel Chaves, Maximiliano Luayza, Angel González, Carlos Lattanzio; Tiziano Dornell y Joel Orlando. DT: Jorge Cordón.

Horario: 14 hs

Árbitro: Carlos Cordoba

Estadio: Abel Sastre

Televisación: TyC Sports Play.