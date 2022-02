(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Jorge Newbery está a pocas horas del partido más importante de su historia. El DT del “Lobo”, Sergio Busciglio, dialogó este viernes por la noche con Fair Play en LaCienPuntoUno sobre el partido ante Liniers que será este domingo a las 18 horas y lo vas a poder seguir en vivo y en directo por Pasta de Campeón.

"Hay algo totalmente distinto a las otras finales que estuve, me encuentro más maduro y tengo jugadores ganadores. Además, es el año de este club. Son muchas cosas positivas, y me hacen sentir tranquilo", comentó.

"El plantel está listo, después de jugar tantas finales no se regala nada. Vamos a pelear con todas las armas y vamos dejar todo el domingo. No tengo dudas, nada raro, todo lo mismo que el último partido. Sería desinteligente de mi parte cuando jugamos la historia del club. Locuras no hago, soy un hombre grande", remarcó.

Sobre la decisión del Consejo Federal de que las finales sean sin público, el DT opinó que "me parece una falta de respeto a la gente del fútbol que se juegue sin hinchada. No entiendo venir tan lejos y ellos hacer 200 km, no entiendo esas cosas. Me críe en el ascenso pero me debo acostumbrar a esto porque nosotros no manejamos el Consejo Federal"

"Newbery es Newbery por lo que ha demostrado en cancha con su gente, que es algo único. Yo estoy de paso, y siempre fui respetuoso, siempre con humildad. Nunca salimos a decir que somos los mejores", finalizó.