Selección Sub-15: Jordana Cartagena fue confirmada para jugar la Copa Evolución

Histórico para el fútbol femenino de Comodoro Rivadavia. Esta tarde se definió la lista de convocadas al torneo Evolución Sub-15 y Jordana Cartagena está en la nómina definitiva.

Del 24 de septiembre al 6 de octubre, las selecciones argentinas Sub-15 masculina y femenina disputarán la Liga Evolución en Paraguay, y por primera vez en la historia habrá una jugadora de Comodoro en una competencia internacional.

Los encuentros se desarrollarán en las sedes CARDE (Ypané), CARFEM (Ypané), CADIF y Mini CADIF (Luque). El certamen se jugará en dos zonas de cinco equipos cada una, bajo el formato todos contra todos y con partidos de 70 minutos. En la fase final, los equipos se enfrentarán según su posición en el grupo para definir la clasificación general.

Newbery de Comodoro sueña con el Federal A: los refuerzos que llegarían para jugar el Regional

Las sustituciones serán ilimitadas, con tres ventanas, incluido el entretiempo, y cada jugadora deberá participar al menos 30 minutos en la competencia.

Al finalizar cada partido se realizará un tercer tiempo, un espacio de encuentro y reflexión destinado a fomentar la empatía, el pensamiento crítico y el respeto por la diversidad cultural.

Cartagena se inició en CAI y fue observada por el padre de Marcelo Gallardo en una prueba en la cancha de Laprida, pero no pudo ir a River Plate. A principios de este año se llegó a un acuerdo tras el interés de Talleres de Córdoba, y la enganche se encuentra en un periodo de transición; en 2026 su vida comenzará en las sierras cordobesas.

El ultimátum de River a Ian Subiabre tras ser convocado para jugar el Mundial Sub-20 con Argentina