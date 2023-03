Si uno no le pregunta la edad que tiene, tranquilamente puede decir que tiene 20. En el campo de juego corre para recuperar una pelota y corre en tres cuartos de cancha para que el defensor no lo alcance, pero Seba Bonfili corre y no se cansa.

El fin de semana debutó con la camiseta de Laprida con 37 años, y aportó su fútbol y un gol en la victoria ante Deportivo Roca para comenzar el Oficial A con el pie derecho.