(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este fin de semana volverá a rodar la pelota en la Primera A con el torneo Zonal A, que marcará el inicio de la segunda mitad de la temporada 2025 en Comodoro Rivadavia.

Luego del título de CAI en el Apertura y de una semana de descanso para los planteles, este fin de semana el azzurro comenzará el nuevo certamen frente a Florentino Ameghino, aunque muchos miran de reojo el pronóstico luego de la lluvia caída la madrugada del jueves en Comodoro.

Según el SMN, habrá lluvias leves el sábado en la capital petrolera pasado el mediodía, aunque en principio no complicaría el normal desarrollo de la primera fecha del Zonal.

La 1.ª fecha por la zona A incluye el juego entre Newbery y Tiro Federal, que irá el sábado a las 15.00 horas.

El clima para el domingo es parecido al del sábado, con probables lluvias para el mediodía del domingo, que será el día en que habrá más partidos.

Por la zona A, Sarmiento recibirá a Saavedra, mientras que Petroquímica jugará con Laprida en kilómetro 8.

En la zona B completarán Huracán - Diadema y USMA - Palazzo en el estadio Armando Ávila de kilómetro 5.

PROGRAMA - PRIMERA FECHA

Categoría “A” - 15.00 horas

Zona "A"

Sábado - Jorge Newbery vs. Tiro Federal. Árbitro: Brian Jerosimich. Asistentes: Lucas Bres y Luis Marcial.

Domingo - Deportivo Sarmiento vs. Gral. Saavedra. Árbitro: Luis Fimiani. Asistentes: Diego Bayón y Carlos Quintana.

Domingo - Petroquímica vs. Laprida. Árbitro: Carlos Rujano. Asistentes: Diego Schoff y Gustavo Corbalán.

Zona "B" - 15.00 horas

Domingo - C.A.I. vs. F. Ameghino. Árbitro: Gabriel Jarpa. Asistentes: Sergio Corvalán y Víctor Velarde.

Domingo - Huracán vs. Arg. Diadema. Árbitro: Lucas Bres. Asistentes: Blas Subelza y Cristian Raimilla.

Domingo - U.S.M.A. vs. P. Palazzo. Árbitro: Guillermo Díaz. Asistentes: Cristian Ontivero y Luis Marcial.