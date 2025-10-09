El encuentro entre Boca y Barracas Central, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, estaba programado para este sábado, pero fue postergado para una fecha a definir, según confirmó la Liga Profesional de Fútbol a través de un comunicado oficial.

“Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas y Boca, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura”, informó la cuenta oficial de @LigaAFA en X.

Antes del anuncio oficial, Barracas Central había expresado públicamente su acompañamiento a Boca Juniors y su predisposición ante la triste noticia. En un comunicado firmado por su presidente, Matías Tapia, el club manifestó:

“El club le comunica a su presidente, el señor Juan Román Riquelme, que Barracas está enteramente a disposición de las decisiones que crean pertinentes ante esta noticia, respecto al partido programado para el próximo sábado entre ambas instituciones. El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”.

El mensaje fue acompañado por un sentido pésame a la familia de Russo y a todo el mundo del fútbol argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Boca Juniors y múltiples instituciones deportivas también expresaron su dolor en redes sociales, recordando a uno de los técnicos más respetados, queridos y ganadores del fútbol nacional, campeón con Vélez, Rosario Central y Boca.