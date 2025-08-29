(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La inseguridad en Comodoro Rivadavia sumó en las últimas horas un nuevo capítulo, y en este caso el fútbol de la ciudad se ve perjudicado. La familia de Armando Tula, histórico formador y fundador del club Nueva Generación, vivió un momento desagradable al regresar a su hogar y hallar las aberturas violentadas y la casa revuelta.

En las últimas horas, Armando Tula publicó en sus redes sociales que solo le interesa recuperar la información que tiene la PC. “No me interesa recuperar la computadora, solo la información. Se llevaron toda la historia del club, desde el anteproyecto que le presenté a los padres antes de la fundación, hasta ahora. Fotos, recortes, datos", señaló en diálogo con Pasta de Campeón.

"La verdad estoy muy triste con todo lo que pasó; el resto de las cosas que se llevaron las vamos a recuperar, trabajando vamos a volver a tener una tele o el resto de las cosas, pero esta información es muy valiosa. De última que me digan: ‘acá hay un pen drive con todo lo que tenía la compu, sale tanto’, y lo pagamos”, afirmó.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

Nueva Generación se formó en enero de 1997, y en sus comienzos solo fue fútbol, pero después fueron sumando disciplinas como handball, donde lograron ganarse el respeto a nivel nacional.

Al dirigente solo le interesa recuperar la información de su computadora de escritorio. “No sé qué marca es; es blanca y vieja, pero teníamos todo guardado ahí. Solo quiero recuperar eso, por eso pido que si alguien sabe, que me escriba o me ubique, vamos a recompensar eso tan valioso para nosotros; el resto no importa”, cerró Tula.