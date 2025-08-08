(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) El Consejo de Fútbol de Boca Juniors, estructura creada como soporte del proyecto futbolístico liderado por Juan Román Riquelme, dejó oficialmente de existir esta semana, tras la aprobación de las renuncias de Mauricio Serna y Raúl Cascini.

Solo Marcelo Delgado permanecerá como vínculo entre la dirigencia y el plantel, marcando el fin de una etapa con dificultades crecientes que desembocaron en una profunda crisis institucional y deportiva para el club.

La decisión de disolver el Consejo fue acelerada por la derrota ante Huracán en la Bombonera, que consolidó la peor racha sin victorias en la historia del club (11 partidos consecutivos sin ganar). El desgaste acumulado por las críticas a las contrataciones fallidas, el estilo de juego incoherente entre técnicos y el manejo interno del plantel fue fundamental para que Riquelme optara por una renovación profunda, que implica una reconstrucción interna urgente.