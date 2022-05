(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Este jueves, en el Centro de Información Pública de Comodoro Rivadavia, se presentó el amistoso sub 17 que jugarán las Selecciones de Argentina y Chile, el próximo 25 de mayo. El evento fue encabezado por Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes; Sixto “Mumo” Peralta, gerente deportivo de la CAI e impulsor de la idea; Germán Issa Pfister, presidente del Ente Comodoro Turismo; el viceintendente, Othar Macharashvili, quien se encuentra el frente del ejecutivo momentáneamente; y Ariel Bordeira, vicepresidente de la Liga de Fútbol.

En ese marco, las autoridades entregaron un presente a Sixto Peralta, quien participó del partido que hace 27 años disputaron ambas selecciones en la ciudad. Luego de recibir el presente, el ex jugador de Racing, Huracán, Inter de Milán, entre otros clubes, señaló: “La verdad que me pone muy contento estar acá hoy. Obviamente que me trae muchos recuerdos, fue el partido en que tuve más emociones en toda mi carrera, porque recién arrancaba, estaba mi familia. Tengo los recuerdos más fuertes de esa tarde”.

