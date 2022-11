Se le salió la cadena: Canelo se "calentó" por un meme sobre Messi y le respondió duramente al Kun Agüero

(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) La historia entre Canelo Álvarez y Messi sigue de que hablar. Tras las amenazas del boxeador hacia el capitán de la selección, el Kun Agüero salió a bancar a su amigo. Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar por parte del boxeador.

Canelo, que todavía sigue enojado, salió al cruce en contra del Kun Agüero: "Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron".

Lejos de terminar con la disputa, aunque sí en un tono bromista al final, Agüero volvió a responder desde su cuenta de Twitter: “Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado😂 #AguanteArgentina #VivaMexico”.

Kun Agüero liquidó a Elio Rossi tras la pregunta que le hizo a Lautaro Martínez

Y como era de esperarse, el boxeador mexicano le contestó con de manera más fuerte: “¿Desleal? Desleal lo que hiciste ahorita mismo escribes esto y hace un minuto te cagabas en mis DM de Instagram, hay que ser claros y sin rodeos. Más bien hay que tener huevos!!!”.

El boxeador mexicano insultó a La Pulga por una fake news que compartió en su cuenta de Twitter. La imagen es de un trapeador con la camiseta de la selección de fútbol de México publicada desde la cuenta del capitán argentino, que por supuesto estaba editada. “HDP” escribió el tapatío, junto a un emoji de cara enojado con insulto.

Kun Agüero le respondió a Canelo por la agresión a Messi: "no sabes de fútbol"

Por último, Canelo se “pasó de la raya” cuando retwitteó un mensaje relacionado a las Islas Malvinas. “We in the Falkland Islands stand with you Canelo”, fue la publicación del usuario @RaulOnDaRun. El posteo luego desapareció, pero quedaron las capturas con las que le volvieron a recriminarle por su actitud al mexicano.