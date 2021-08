(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El Torneo Apertura de Hockey jugará las semifinales. Habrá partidos sábado y domingos en cancha de Náutico y Calafate con las categorías Sub14, Sub16 y Sub 19 como así también en Primera Damas

El sábado en su cancha, Náutico recibirá a Santa Lucia en SUB14, y a Chenque en SUB 19. Mientras que Calafate en SUB 14, recibirá a Portugués y Santa Lucia en SUB 19.

El domingo en la villa balnearia y en kilómetro 3. Náutico se medirá con Comodoro en Primera Damas desde las 14:30 mientras que en cancha de Calafate, el local recibirá a Chenque por el pasaje a la final del certamen.

PROGRAMACIÓN

Sábado 28 de agosto

En cancha Náutico Rada Tilly

15:00 horas- (Sub14)- Náutico vs Santa Lucía

16:30 horas- (Sub19)- Náutico vs Cheque

En cancha Calafate

15:00 horas (Sub14)- Calafate vs Portugués

16:30 horas (Sub19)- Calafate vs Santa Lucía

Domingo 29 de agosto

En cancha Náutico Rada Tilly

13:00 horas (Sub16)- Náutico vs Santa Lucía

14:30 horas (Primera)- Náutico vs Comodoro

En cancha Calafate

13:00 horas (Sub16)- Calafate vs Portugués

14:30 horas (Primera)- Calafate vs Chenque.