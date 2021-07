El club Prospero Palazzo realizará un torneo de fútbol que se jugará del 12 al 23 de julio en su cancha y en el estadio Armando Ávila de USMA. Participaran Palazzo, USMA, Petroquímica, Jorge Newbery, Saavedra y Florentino Ameghino en categorías SUB 12 (2009-10)- SUB 13 (2008) y SUB 15 (2006-07). TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA