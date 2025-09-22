En las últimas horas, la filtración de la supuesta lista definitiva del Balón de Oro 2025 sacudió el mundo del fútbol internacional a pocas horas de la esperada gala oficial que se celebrará este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet, en París.

La polémica gira en torno a una nómina que varios medios especializados como Bolavip, Antena 2 y el periodista Pablo Giralt difundieron en redes sociales, anticipando al próximo ganador.

SE FILTRÓ QUIÉN GANARÁ EL BALÓN DE ORO

Según la lista filtrada, Lamine Yamal (Barcelona FC) se posicionaría en el primer lugar con 805 puntos, una puntuación que refleja la impresionante temporada que ha tenido con el Barcelona, donde su rendimiento ha sido determinante para el equipo blaugrana.

En segundo lugar estaría el francés Ousmane Dembelé, reciente campeón de la Champions League con el Paris Saint-Germain (PSG), que acumularía 800 puntos en esta clasificación muy ajustada. Completando el podio estaría el mediocampista portugués Vitinha, también del PSG, con 643 puntos.

El resto del top 10 según la información filtrada es:

Cuarto, el brasileño Raphinha (Barcelona)

Quinto, el egipcio Mohamed Salah (Liverpool)

Sexto, el lateral portugués Nuno Mendes (PSG)

Séptimo, Pedri (Barcelona)

Octavo, el joven talento Désiré Doué (PSG)

Noveno, la estrella francesa Kylian Mbappé (Real Madrid)

Décimo, el argentino Lautaro Martínez (Inter de Milán)

La cercanía en la puntuación, especialmente entre los dos primeros lugares, generó un amplio debate en plataformas sociales y foros especializados. La discusión oscila entre la posible legitimidad de la filtración y la valoración sobre quién merece realmente el premio, teniendo en cuenta el impacto individual y colectivo durante la temporada.

FRANCE FOOTBALL Y EL PROTOCOLO OFICIAL

Ante esta situación, la revista France Football, responsable de organizar la gala y la votación del Balón de Oro, emitió un comunicado para aclarar que ninguno de los candidatos conoce con anticipación al ganador.

La identidad del premiado se mantiene en secreto absoluto hasta el momento de la entrega durante la ceremonia. Esta medida de confidencialidad fue implementada desde la edición pasada precisamente para evitar filtraciones y preservar la sorpresa de la premiación.

Vincent García, jefe de France Football, explicó que él es el único que sabe el resultado final y detalló los criterios que se tienen en cuenta para seleccionar al ganador: "Las actuaciones individuales, actuaciones decisivas e impresionantes, títulos ganados, juego limpio y comportamiento dentro y fuera del campo". De esta manera, insistió en la transparencia del proceso y en que la conmoción generada por la filtración no altera el valor ni la solemnidad del premio.

LAMINE YAMAL TENDRÍA TODO LISTO: ¿IRÁ NICKI NICOLE?

Lamine Yamal, delantero habilidoso y decidido, se transformó en una de las sensaciones futbolísticas del último año en Europa, destacando por su capacidad goleadora y su rendimiento constante en el FC Barcelona. Su candidatura, aunque controvertida por su juventud y relativo poco tiempo en la élite, está siendo apoyada por un círculo cercano muy entusiasmado con la posibilidad del premio.

Según información publicada por Mundo Deportivo, la familia y el entorno de Yamal han organizado una celebración privada en París para el día de la gala. Se reservó un espacio exclusivo para esta ocasión y el futbolista viajará acompañado por una delegación de aproximadamente 20 personas, lo que subraya la importancia del evento en su carrera y la expectativa que se genera.

Además, aumenta la curiosidad sobre si su pareja, la conocida cantante argentina Nicki Nicole, será parte de esta comitiva, haciendo del momento una fecha histórica tanto en su vida deportiva como personal.

Con información de Infobae, editada y redactada por un periodista de ADNSUR