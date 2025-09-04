(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La Conmebol se encuentra en el centro de la atención del fútbol sudamericano, ya que está a punto de emitir la decisión final acerca del partido suspendido entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, encuentro que fue interrumpido por incidentes vandálicos en el estadio Libertadores de América el pasado 20 de agosto.

Tras dos semanas de espera, este jueves 4 de septiembre se podría conocer el fallo que podría cambiar el rumbo de la Copa Sudamericana 2025.

El martes 2 de septiembre se llevó a cabo la audiencia en la sede de Conmebol, donde ambos clubes expusieron sus argumentos. Independiente solicitó que se reanude el encuentro en una cancha neutral para definir al clasificado, mientras que la Universidad de Chile descartó responsabilidad en los actos violentos, atribuyendo los incidentes a hinchas locales.