FÚTBOL
Se filtró la decisión que tomará River con Borja a cuatro meses de finalizar su contrato e irse libre
Mientras el delantero pide disculpas por sus errores y sueña con quedarse, el club prepara movimientos clave para un futuro todavía incierto. ¿Habrá acuerdo o ruptura?
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Luego del vibrante triunfo por 4-2 frente a Godoy Cruz, en el marco del torneo Clausura, River Plate ya tiene la mirada puesta en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad, este jueves a las 21:30 en el estadio Monumental.
Sin embargo, más allá del inminente compromiso internacional, la dirigencia del club y el cuerpo técnico comienzan a definir cuestiones estratégicas que tendrán impacto en el futuro inmediato del equipo.
Uno de los temas que ocupa la atención en Núñez es la situación contractual de Miguel Ángel Borja, el delantero colombiano cuya vinculación con River vence el próximo 31 de diciembre de 2025. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
indignación
Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto
Se trata de Diego Molina, quien se desempeñaba como jefe de Sepelios "Pinier" ubicado en La Paternal. Tras viralizarse su imagen junto al cuerpo de Diego Maradona, la funeraria anunció el despido de su empleado, quien además es duramente repudiado en las redes sociales.
No disponible sin conexión
CONTUNDENTE
Mariano Closs habló de Milei en ESPN y dejó a todos en shock: "Nos va a llevar..."
El conductor hizo una reflexión en medio de su programa y generó sorpresa, viralizándose rápidamente en las redes sociales.
No disponible sin conexión
FIN DEL MISTERIO
Morena Beltrán cometió un insólito error y le confesó al Pollo Vignolo de qué club es hincha
En pleno programa de ESPN, la joven periodista sacó un detalle íntimo y sorprendió a todos.
No disponible sin conexión