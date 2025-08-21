(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Luego del vibrante triunfo por 4-2 frente a Godoy Cruz, en el marco del torneo Clausura, River Plate ya tiene la mirada puesta en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad, este jueves a las 21:30 en el estadio Monumental.

Sin embargo, más allá del inminente compromiso internacional, la dirigencia del club y el cuerpo técnico comienzan a definir cuestiones estratégicas que tendrán impacto en el futuro inmediato del equipo.

Uno de los temas que ocupa la atención en Núñez es la situación contractual de Miguel Ángel Borja, el delantero colombiano cuya vinculación con River vence el próximo 31 de diciembre de 2025. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ