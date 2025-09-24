(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Jorge Rial, periodista de C5N y Radio 10, se refirió a una situación que envuelve al presidente de la Nación, Javier Milei, y al capitán de la Scaloneta, Lionel Messi, durante su estancia en Estados Unidos por agenda.

En la ciudad de Nueva York, este martes tuvo lugar la cumbre entre los principales dirigentes deportivos y gubernamentales. La reunión, calificada como un encuentro “histórico para el fútbol sudamericano”, contó con la presencia de los presidentes de Uruguay y de Paraguay, Yamandú Orsi y Santiago Peña, respectivamente, pero no así con el mandatario argentino, que, pese a confirmar previamente su asistencia, no asistió.

En este marco, se filtró un polémico pedido que habría hecho el mandatario nacional a Lionel Messi, desatando bronca en el entorno del futbolista campeón del mundo.