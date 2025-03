FUTBOL Escándalo en Boca: Riquelme quiere que Gago renuncie para no pagarle el contrato, y el DT espera que lo echen Riquelme decidió echar a Fernando Gago, pero no quiere pagarle el contrato y espera que la reprobación de los hinchas de Boca provoque la renuncia del entrenador, aunque no está confirmado que dirija contra Rosario Central.