En cuanto al desarrollo de las actividades, la sabonim Noelia Ferraro expresó: “el curso se basó en formas y luchas, lo que es la parte competitiva del Taekwondo, así que contentos de venir a compartir lo que a nosotros nos sirve y funciona al momento de competir”, señaló.

Asimismo, la entrenadora de la Selección Nacional de Tae Kwon Do e integrante del Comité Técnico de Tae Kwon Do ITF de Argentina sostuvo que “tratamos que los alumnos se lleven algo. Brindarles información y que corrijan algunas cosas que a veces con su profesor no corrigen. Con que lo disfruten y pasen un lindo momento ya nos sentimos completos”.

Por su parte, el sabonim Silvio Gamboa detalló que en este seminario en Comodoro Rivadavia “trabajamos los aspectos técnicos del Taewondo ITF, que es lo que practicamos y también volcándonos en la parte de la competencia a la que nos abocamos”.

“Lo que más nos gusta es compartir los conocimientos que adquirimos durante tantos años. Y qué mejor que hacerlo ayudando a la gente que está empezando o encaminando a la parte competitiva”, puntualizó el múltiple campeón mundial en lucha y forma.

Desde la organización al mando de Tadeo Carrazana y Daniel Quijano, agradecieron al Ente Autárquico Comodoro Deportes por la predisposición ante este evento. “Comodoro Deportes siempre nos ha dado una buena mano, la verdad que estamos más que conformes, porque siempre que he hablado con Hernán Martínez o Martín Gurisich están a disposición”.

“Es un apoyo enorme y la verdad que estamos más que contentos con todo el equipo de trabajo. Toda la gente que tengo atrás sabe que es un apoyo enorme el que nos dan. Sea seminario, sea torneo, siempre están”, concluyó Carrazana.

Entre las escuelas que participaron del seminario aparecen: Grupo Patagonia de Orlando Velázquez, Grupo Sur de Carlos Velázquez, Valeria Maldonado, Centro Educativo de Jonatán González, Centro Educativo de Leticia Sáez, Red Group de Juan Millatureo, APAT Comodoro Rivadavia, Gimnasio Municipal 1 de Franco Cardozo, y Emilio Nievas.