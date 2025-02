(Por Carlos Álvarez - Pasta de Campeón) A veces, un mensaje de texto te puede salvar y cambiar la vida. Brian Casanova hizo formativas en CAI y llegó a jugar en Olimpo de Bahía Blanca y Boca Juniors, pero por distintas razones se fue alejando de la pelota.

El enganche de 30 años que salió campeón Sub 15 con CAI en un plantel donde jugaba Luciano Cabral, actualmente en Independiente de Avellaneda, fue dirigido por Víctor Hugo Doria.

Las lesiones lo marginaron de tener un 2024 más activo con la pelota, donde sufrió un esguince de tobillo y solo jugó en salón, pero el inicio de esta nueva temporada hizo un clic, y sin querer volvió a una pretemporada en un club de fútbol. No buscaba sumarse a un club o jugar en cancha grande; él quería sentirse bien como cuando jugaba de pibito en la CAI y era dirigido por Víctor Doria, Fabián Zalazar o Mario Amado.

Brian tuvo un mano a mano con PDC y contó detalles de su presente en Deportivo Roca, donde hoy estará ausente con aviso por su cumpleaños, y repasó su trayectoria. “Yo le mandé un mensaje a ‘Beto’ Raillan (preparador físico), preguntándole si me podía dar una mano con lo físico para poder estar bien este año y poder jugar mucho más de lo que fue el año pasado, y me comentó la posibilidad de ayudarme estando en Roca, ya que él arrancaba este año ahí con Guido Gava. Al principio me negué un poco porque no quería saber nada con jugar en cancha grande, ya que hace bastante no jugaba, pero me puse de acuerdo para poder entrenar bastante y estar lo mejor físicamente que se pueda”, reconoció Casanova.

Su intención era estar mejor físicamente, pero la pretemporada le devolvió la alegría. Si bien venía jugando en Ceferino en el futsal y en el torneo F7 Cup que se disputa en Santa Lucía, y es uno de los torneos más competitivos de la región, Brian buscará volver a pelear un lugar en cancha grande este 2025. “Hoy en día estoy focalizado en eso. Si bien la idea de un principio era entrenar, me encantaría poder estar de la mejor manera para poder jugar y sumar minutos en algún momento con Roca”, anticipó el experimentado jugador que brindó una nota el día de su cumpleaños número 30.

Sobre el volver a realizar una pretemporada, Casanova fue sincero y acotó: “Me siento bastante bien, me costó un poco la semana que empecé con la pretemporada y de a poco vamos de menos a más”, explicó.

SIEMPRE RESISTIR

Brian Casanova trabaja en la Municipalidad por la mañana, pero por la tarde, y desde hace aproximadamente tres meses, vende comida casera en la calle para juntar un billete más en la economía familiar. ADNSUR lo entrevistó y contó su presente, antes de saber que volvería a entrenar y llevar adelante una pretemporada.

“La verdad que fue muy lindo, ya que hace mucho tiempo no me hacían una nota, y me llegaron buenos comentarios, más buenos que malos. Y eso me da una emoción muy grande porque quiere decir que he hecho las cosas bien afuera de una cancha, que es igual de importante que lo que uno hace dentro también”, afirmó con una sonrisa.

ROTURA DE MENISCOS Y PARATE OBLIGADO

En marzo de 2010, Brian Casanova se consagró campeón Sub 15 tras vencer 3-2 a Barcelona Junior Luján en el predio que la AFA posee en Ezeiza, donde participaron 240 equipos. En ese plantel que dirigía Víctor Hugo Doria estaba Luciano Cabral, quien actualmente juega en Independiente de Avellaneda.

Pero la página triste en la vida de Brian Casanova se da en 2013, cuando se lesiona, y de ahí nunca pudo volver a ser el mismo. “En la CAI tengo recuerdos muy lindos; gracias a la CAI y al fútbol he conocido lugares hermosos que en mi vida pensé conocer. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia el club, pero dejé de jugar por una rotura de meniscos que tuve en 2013, que era operable y que hasta el día de hoy no he podido hacer”, recordó con nostalgia el enganche.

Casanova recordó que luego de una temporada intentó volver a jugar, y las lesiones lo perseguían. “Estuve un año parado en ese momento y volví en 2014/15 a jugar en Argentino A y Copa Argentina, donde también me rompí el 5.º metatarsiano y en ese momento dejé de jugar completamente en cancha grande hasta 2019, que estuve un corto tiempo en Saavedra”

VOLVER A EMPEZAR

Con 30 años y con las ganas intactas de divertirse al entrar a la cancha, Brian Casanova es uno más en la pretemporada de Deportivo Roca. Ya jugó un amistoso, y de a poco va buscando su mejor versión con la resiliencia como amiga.

“La verdad que sí, el sábado que pasó tuve unos minutos en un amistoso que hicimos con universitarios en cancha de Roca y me sentí muy bien, gracias a Dios. Así que espero seguir de esta manera y seguir entrenando mucho para en algún momento seguir jugando oficialmente en cancha grande", cerró.