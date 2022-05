(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Se picó con Zambrano y el defensor tuvo que salir aclarar su situación luego que dijera: "Le digo a mi pareja: 'No quiero levantarme, quiero ya acabar esto'. Tengo 32, 33 años casi, ya tengo casi la mitad de mi vida fuera del país. Quiero relajarme, disfrutar todo lo que he podido lograr".

El defensor peruano brindó una entrevista a un medio de su país, y la noticia estalló como una bomba. Es que sus declaraciones fueron a poco del segundo partido de Boca Juniors en la Copa Libertadores, donde no comenzó con el pie derecho, y mientras su Selección espera el repechaje para ver si clasifica al Mundial.

En este marco, sus palabras molestaron a algunos y el defensor de Boca Juniors tuvo que salir a dar explicaciones.

"Me sorprendieron los títulos que salieron. Yo nunca dije que me quiero retirar ya, mis palabras están muy claras en la entrevista: a un paso del retiro, tengo 32, 33 años en unos meses, y claro el futbolista juega hasta los 35 ó 36, hasta que se sienta cómodo. Tengo contrato hasta diciembre, después tengo un paso para jugar el Mundial, no es que me retire ya. La prensa pone cosas", tras el entrenamiento del Xeneize.

El defensor insistió, en que sus palabras hacían referencia a "la edad", y explicó: "Lo normal es jugar hasta los 35 o 37 exagerando, después tiene que dar un paso al costado porque vienen pibes con mucho talento y uno tiene que ser consciente de eso".

La entrevista de Zambrano fue para el programa "Crónicas de Impacto" que se emite por Willax TV, un canal de televisión abierta de su país. La conductora del ciclo Olenka Zimmermann, lo consultó por diferentes temas. Sin embargo, el defensor nunca pensó que todo terminaría en polémica.