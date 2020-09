El tenista argentino Diego Schwartzman, 15to en el ranking de la ATP, dio el gran golpe al vencer al español Rafael Nadal, segundo jugador del mundo, por 6-2 y 7-5 para clasificarse a las semifinales del Masters 1000 de Roma, Italia.



Para el "Peque", octavo preclasificado en el certamen romano, fue la primera victoria en diez enfrentamientos con Nadal, que con la eliminación no podrá defender la corona ganada en 2019.



En los últimos choques, todos en la pasada temporada, Nadal (nueve veces campeón del torneo de Roma) le había ganado a Schwartzman en la Copa Davis, el US Open e Indian Wells.



"Jugué el mejor tenis de mi vida. Había jugado nueve veces contra él y en cuatro o cinco sentí que tenía alguna posibilidad, pero no se había dado. Hoy sí, estoy feliz", dijo el argentino apenas consumada la victoria en el Foro Itálico.



"Rafa volvía después de siete meses sin competencia y aunque yo no venía de buenas semanas tenía una oportunidad esta noche. La pude aprovechar", agregó.



En la próxima instancia, el tenista porteño se medirá mañana con el canadiense Denis Shapovalov, duodécimo favorito, que hoy superó al búlgaro Grigor Dimitrov (15) por 6-2, 3-6 y 6-2.

La semifinal restante la jugarán el número uno del ranking mundial de la ATP, el serbio Novak Djokovic (cuatro veces campeón en Roma), y el noruego Casper Ruud.

Fuente: agencia Télam