Luego del encuentro que ganó este jueves Argentina por 1-0 ante Perú con gol de Lautaro Martínez en el estadio Monumental, el entrenador Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa a corazón abierto.

“Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa, que hace mucho tiempo no veo a mi familia. No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial. Me quiero ir", se sinceró.

En este marco, el DT de la Selección argentina explicó: "Fueron muy duros estos meses y no quiero saber más nada. Hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos más adelante".

"Fueron momentos muy difíciles y no estoy como para pensar en el Mundial. Sinceramente, no me interesa en absoluto”, concluyó.