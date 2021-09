(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Sí confirmó que Lionel Messi está apto para la exigencia del encuentro: “Va a jugar, y esperemos que juegue los tres partidos si está en condiciones”, se esperanzó el DT campeón de América en la conferencia de prensa previa al encuentro.

“Vamos evaluando partido tras partido. Por lo que hablé, está bien y no hay ningún tipo de dudas. Lógicamente, sin los minutos de fútbol”, amplió Scaloni en relación a que La Pulga recién se está aclimatando a la liga de Francia, donde llegó para jugar en PSG tras toda una vida en Barcelona. “Sabemos que está en un buen club que es de los mejores de Europa, competirá por lo máximo y eso es lo más importante”, recalcó el entrenador argentino.

El equipo argentino marcha segundo en la zona clasificatoria para el mundial de Qatar 2022. Tiene 12 puntos y está a seis del superlíder, Brasil, que ganó todo lo que jugó. El trío de partidos de septiembre puede ser fundamental para acortarle distancia al Scratch, aunque el objetivo fundamental de Scaloni y su cuerpo técnico sea clasificarse al mundial.

La posición en la tabla es secundaria. En este contexto, el entrenador argentino calificó al partido de mañana frente a la Vinotinto como “el más difícil” de la seguidilla de encuentros.

El DT nacido en Pujato (Santa Fe) hace 43 años no confirmó la formación que arrancará en compromiso en el estadio Olímpico de la capital venezolana: “El equipo titular todavía no está”, se escudó Scaloni. Y justificó su decisión: “Ayer recién hicimos el primer entrenamiento. Hemos hablado con la mayoría para ver su estado. Es un momento delicado, donde muchos jugadores no tienen minutos. Hay que administrar las fuerzas y tener en cuenta las amarillas. Pondremos lo que creemos que es lo mejor”, adelantó.

“Al equipo lo veo bien, confiado, con ganas. No va a variar mucho de como jugamos en la Copa. Venezuela es un rival difícil. En los últimos años a Argentina acá le ha costado. Jugar acá tiene unas condiciones particulares. Y este partido tiene una máxima dificultad”, comentó el DT, argentino, quien también se molestó por el estado de las canchas de La Guaira, donde el equipo nacional se entrenó desde el lunes.