El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, dió una conferencia de prensa en la víspera del enfrentamiento contra Canadá en las semifinales de la Copa América, donde abordó varios aspectos clave del partido y destacó la influencia de Lionel Messi para el equipo.

Scaloni comenzó refiriéndose a la importancia de Messi para la selección. "Lionel Messi es nuestro referente. Su presencia es fundamental para nosotros, y siempre aporta esa tranquilidad y confianza necesarias en momentos decisivos", comentó el técnico.

Aparte cuando le preguntaron sobre las decisiones de estar o no en el terreno de juego al hablar con el capitán de la Selección, Lionel Messi, dijo: “El 99% de las veces está para jugar. Nunca me pasó que no esté para jugar. Cada vez que salió a la cancha, está para jugar. Para mañana está para jugar, sin dudas”.

También agregó: “Es una decisión muy fácil para mí, porque es una decisión muy franca, de que, si está bien, juega; y si no está bien, juega los últimos 30 minutos. Así de fácil". Por lo que dio a entender que pase lo que pase, Messi va a jugar.

Scaloni también habló sobre la preparación del equipo para enfrentar a Canadá. "Hemos trabajado intensamente para este partido. Canadá es un equipo fuerte y bien organizado, pero estamos preparados para enfrentarlos. La clave será mantener nuestra concentración y jugar con inteligencia", explicó el técnico de la Selección que todavía no definió el once titular que jugará el día martes.

El entrenador expresó su confianza en el grupo de jugadores que dirige. "Confío plenamente en este grupo, sabemos lo que está en juego y estamos listos para dar lo mejor de nosotros. Estamos unidos en el objetivo de llegar a la final", afirmó Scaloni.

También resaltó la resiliencia y experiencia del equipo. "Este grupo ha pasado por muchos desafíos y siempre ha salido adelante. Tenemos jugadores con experiencia en partidos decisivos, y eso nos da una ventaja. La clave será mantener la calma y ejecutar nuestro plan de juego".

Finalmente, Scaloni mencionó el apoyo de los hinchas como un factor motivador. "El apoyo de nuestra gente es increíble. Sentimos su energía en cada partido y eso nos impulsa a dar lo mejor. Queremos regalarles una alegría y llegar a la final de esta Copa América", concluyó el técnico.

Argentina enfrentará a Canadá el día martes a las 21 (hora argentina) en el MetLife Stadium frente a 82.566 espectadores, donde la Selección intentará llegar nuevamente a la final y defender el titulo conseguido ante Brasil en 2021.