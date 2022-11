Scaloni: "Era lógico que en una Selección como Argentina se queden afuera varios jugadores"

(Pasta de Campeón - ADNSUR) El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y trató temas como la confección de la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022, las ausencias de Ángel Correa y Giovani Lo Celso por lesión, y adelantó que mañana jugarán los que mejor estén físicamente sin arriesgar nada pensando a futuro.

“La lista la conformamos pensando en lo mejor del equipo como siempre, y era lógico que en una Selección como Argentina se queden afuera buenos jugadores” , sostuvo Scaloni en el comienzo de la rueda de prensa donde se mostró predispuesto y respondió con paciencia cada una de las preguntas realizadas por medios de todo el mundo.

Luego le preguntaron por Tagliafico y Romero que en el primer entrenamiento a puertas abiertas se mostraron entrenando de manera diferenciada. “El de mañana será un partido oficial y no se pueden hacer mas cambios de los que la FIFA dice. Como llegan los jugadores es un tema de preocupación porque hasta anoche no teníamos el plantel completo. En el entrenamiento de hoy definiremos quienes juegan. No tomaremos ningún riesgo y debe ser un equipo de garantias”.

También le preguntaron si tenía presión por el certamen que está por comenzar, a lo que respondió: “presión no siento, sabemos lo que representa el fútbol en nuestro país, pero después pueden pasar muchas cosas en la cancha. A veces el fútbol tiene esas cosas, queremos ganar y hay que buscar la mejor forma de hacerlo. Hay maneras y maneras, nosotros intentaremos dar el máximo a nuestra manera”.

Por último, le pidieron un mensaje para los hinchas argentinos a lo que aseguró: “Sin promesas de nada, esto es futbol y es impredecible, es tan lindo y a veces injusto. Lógicamente esta selección ha mantenido una manera d de jugar, la vamos a mantener, pero también está el rival y veremos si acompaña la suerte. Cuando termine nos iremos a casa vacíos, sabiendo que dejamos todo”.