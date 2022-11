“Está decidido el equipo, se lo dije ya esta mañana a ellos. Es lo que venían diciendo ustedes. No habrá cambio de esquema y lo verán mañana en el campo de juego”, comentó el entrenador de la Selección en conferencia de prensa.

"Hay 8 o 10 selecciones que puede ser candidatas para la Copa del Mundo. El equipo sale a jugar mucho más tranquilo luego de lo que se consiguió. Es clave para jugar un Mundial, más allá de los matices que tienen los partidos. La carga emotiva es diferente", remarcó Scaloni.

Por otro lado, el DT palpitó el debut y hablo sobre el partido inaugural: “No me atrevo a decir que las selecciones árabes estén por debajo. Ecuador mostró estar en un gran estado de forma contra Qatar e Inglaterra que es una de las potencias. Cómo fue comunicarles a Nicolás González y Joaquín Correa que no seguían en el plantel”.

La sorpresiva declaración de Scaloni tras el amistoso: ¿Hay una baja en la selección?

“No nos daban garantías de poder estar bien. Es una decisión dolorosa, pero pensamos en lo mejor del equipo. Han venido dos compañeros más, que están bien, y vienen a aportar lo suyo. En una selección como Argentina siempre tenés la presión por ser entrenador. No estamos obligados a ganar una copa del mundo, para nada. Vamos a competir, disfrutar de jugar un mundial y esperemos que la gente de Argentina se siente alegre de ver una selección que juega el fútbol y que a nosotros nos gusta como juega", finalizó