Santiago Díaz, el artillero de Laprida puede cerrar el Apertura en la cima de los goleadores
Santiago Díaz, actual goleador de Laprida, dialogó con Pasta de Campeón luego de la derrota del "Verde" frente a Huracán por 3 a 2, en el marco de la fecha 20 del Torneo Apertura A de Comodoro.
(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) El delantero, oriundo de Puerto Madryn y con pasado en JJ Moreno, es una de las piezas clave de Laprida y uno de los atacantes más destacados del certamen. Pese a la caída ante el “Globo”, dejó en claro sus sensaciones y objetivos personales.
“Con muchas ganas, mucha ilusión y siempre con un proyecto a largo plazo y personal”, sostuvo el atacante, quien se ha transformado en uno de los nombres propios del campeonato.
Sobre lo que dejó el partido en el Far West, Díaz señaló:
“Fue un partido chivo, sabíamos el rival que teníamos en frente y tratamos de sacarlo adelante lo mejor posible”.
El goleador no solo atraviesa un gran momento en lo individual, sino que además sus números lo respaldan: con el tanto convertido recientemente, llegó a 16 goles en el Apertura y se ubica segundo en la tabla de goleadores totales. A solo dos fechas del cierre del campeonato, podría incluso terminar como máximo artillero del torneo, dependiendo de los resultados y de lo que hagan sus competidores directos.
En relación a su presente, Díaz remarcó la importancia del esfuerzo constante:
“Es el trabajo del día a día. Desde que llegué una de las metas que me propuse fue estar ahí arriba y sé la clase de delanteros que hay…”.
Con la camiseta de Laprida, el atacante nacido en Madryn demuestra cada fin de semana su olfato goleador y sueña con cerrar el campeonato en lo más alto de la tabla de artilleros, dándole al “Verde” un arma fundamental para lo que viene.