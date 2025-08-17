(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) El delantero, oriundo de Puerto Madryn y con pasado en JJ Moreno, es una de las piezas clave de Laprida y uno de los atacantes más destacados del certamen. Pese a la caída ante el “Globo”, dejó en claro sus sensaciones y objetivos personales.

“Con muchas ganas, mucha ilusión y siempre con un proyecto a largo plazo y personal”, sostuvo el atacante, quien se ha transformado en uno de los nombres propios del campeonato.

Sobre lo que dejó el partido en el Far West, Díaz señaló:

“Fue un partido chivo, sabíamos el rival que teníamos en frente y tratamos de sacarlo adelante lo mejor posible”.

El goleador no solo atraviesa un gran momento en lo individual, sino que además sus números lo respaldan: con el tanto convertido recientemente, llegó a 16 goles en el Apertura y se ubica segundo en la tabla de goleadores totales. A solo dos fechas del cierre del campeonato, podría incluso terminar como máximo artillero del torneo, dependiendo de los resultados y de lo que hagan sus competidores directos.

En relación a su presente, Díaz remarcó la importancia del esfuerzo constante:

“Es el trabajo del día a día. Desde que llegué una de las metas que me propuse fue estar ahí arriba y sé la clase de delanteros que hay…”.

Con la camiseta de Laprida, el atacante nacido en Madryn demuestra cada fin de semana su olfato goleador y sueña con cerrar el campeonato en lo más alto de la tabla de artilleros, dándole al “Verde” un arma fundamental para lo que viene.

