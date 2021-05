Cuando un comodorense pelea para la TV, el pueblo está presente y alienta. El sábado no le salieron las cosas a Carlos Santana y perdió ante Braian Chaves en el 5to round, luego de un gancho al hígado. Le costó levantarse al boxeador sureño, y hasta ahí llegó su sueño de ser campeón Fedebol Welter.

Anoche retornó a la ciudad y esta tarde dialogó en exclusiva con Pasta de Campeón donde analizó su combate y reflexionó a futuro. "El balance de la pelea es que hice lo que pude. Estos tres meses de entrenamiento para esta pelea no fueron suficientes para una pelea de este nivel, la verdad que hice lo posible para levantar la pelea pero no pude. Hice sparring, entrené duro pero no lo pude resolver ahí arriba en el ring. Se me hizo muy complicado, y no me sentía cómodo con la distancia. Me sentí muy raro en la pelea desde el primer round. Trate de hacer lo mejor que pude, pero no se pudo y estoy muy triste por eso", confesó.