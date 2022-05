Este fin de semana, mientras se disputaba el Torneo "Las Malvinas son Argentinas" en la localidad de Río Gallegos, un grupo de padres de futbolistas del Club Talleres agredieron verbalmente durante todo el partido a un entrenador del equipo rival, Boxing Club.

Sin embargo, no quedó solo en insultos, sino que al finalizar el encuentro afrontado por ambos equipos en la categoría 2011, uno de los padres se levantó de la tribuna y le propinó un golpe de puño al DT de Boxing.

En ese marco, el director técnico manifestó: "Tuve mucha impotencia y sigo sin entenderlo. En este deporte todos tenemos temperamento, pero lo que me sucedió no tiene que naturalizarse. No debe pasar nunca más. Estoy hace muchos años en esto y sé que pueden existir discusiones pero nada semejante a lo que viví", expresó ante el medio La Opinión Austral.

"En este juego hay que competir pero con límites. Sobre todo en el fútbol infantil, es una lástima que haya este tipo de actitudes. Ojalá sirva para aprender", agregó el DT de Boxing.

Asimismo, detalló que "al otro día me tocó a ir a dirigir contra el mismo rival y había padres que se reían, no lo podía creer". Bajo este marco, el Departamento de Futbol Infantil, perteneciente a la Liga Fútbol Sur, decidió suspender el fútbol infantil hasta que frene este tipo de violencia.