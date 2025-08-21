(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Un partido que estaba llamado a ser un choque emocionante y decisivo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 terminó en un verdadero infierno dentro del estadio Libertadores de América‑Ricardo Enrique Bochini.

El duelo entre Independiente y Universidad de Chile quedó marcado no por el fútbol, sino por un gravísimo episodio de violencia y caos que generó conmoción en el fútbol sudamericano.

Durante la pelea y el desorden, se viralizó un escalofriante video en el que se ve a un hincha de Universidad de Chile caer desde un sector alto de la tribuna Pavoni Alta hacia el vacío, un salto mortal desde varios metros de altura que puso en alerta máxima a todos los presentes. La imagen generó una ola de alarma y preocupación, no solo por el impacto del hecho, sino por la seguridad general del estadio y la imposibilidad de controlar a las barras organizadas. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ