(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugarán por el título de campeón de la Primera Nacional y el consecuente pasaje a la Primera División este sábado desde las 17 en la cancha de Platense.

Este lunes se dio a conocer el sistema para la venta de tickets y así poder estar presentes en el estadio Ciudad de Vicente López, donde Nicolás Ramírez arbitrará dicho juego.

El club Deportivo Madryn ya anunció la salida a la venta de las entradas, las cuales se podrán comprar miércoles y jueves de esta semana, donde los horarios serán de 08:00 a 20:00 y de 08:00 a 12:30, respectivamente.

Foto: Mundo Aurinegro - AuriNet
En la sede social del club, en la calle Julio A. Roca 516, los hinchas podrán comprar los tickets.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS

Los tickets del partido se dividirán entre populares y plateas, cuyos precios van de los 20.000 pesos hasta los 35.000 pesos.

TODO LO QUE HAY QUE SABER

- LUGAR DE VENTA: Sede Social Deportivo Madryn (Julio A. Roca 516)

- DÍAS Y HORARIOS: Miércoles de 08:00 a 20:00. Jueves de 08:00 a 12:30.

- PRECIOS: POPULARES: 20.000 PESOS. PLATEAS: 35.000 PESOS.

