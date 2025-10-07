Salieron a la venta las entradas para la final entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza
Luego de la reunión de la AFA, el club aurinegro y los cuyanos pusieron a la venta las localidades para el partido del sábado en Buenos Aires.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugarán por el título de campeón de la Primera Nacional y el consecuente pasaje a la Primera División este sábado desde las 17 en la cancha de Platense.
Este lunes se dio a conocer el sistema para la venta de tickets y así poder estar presentes en el estadio Ciudad de Vicente López, donde Nicolás Ramírez arbitrará dicho juego.
El club Deportivo Madryn ya anunció la salida a la venta de las entradas, las cuales se podrán comprar miércoles y jueves de esta semana, donde los horarios serán de 08:00 a 20:00 y de 08:00 a 12:30, respectivamente.
En la sede social del club, en la calle Julio A. Roca 516, los hinchas podrán comprar los tickets.
PRECIOS DE LAS ENTRADAS
Los tickets del partido se dividirán entre populares y plateas, cuyos precios van de los 20.000 pesos hasta los 35.000 pesos.
TODO LO QUE HAY QUE SABER
- LUGAR DE VENTA: Sede Social Deportivo Madryn (Julio A. Roca 516)
- DÍAS Y HORARIOS: Miércoles de 08:00 a 20:00. Jueves de 08:00 a 12:30.
- PRECIOS: POPULARES: 20.000 PESOS. PLATEAS: 35.000 PESOS.