(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) La FIFA echó a Gerónimo Benavídes, más conocido como Momo, del Mundial de Qatar 2022 y este martes anunció a su reemplazante para ser la voz del estadio de Argentina.

“Desgraciadamente hoy la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juega la selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos”, señaló el streamer.

El platense había sido seleccionado mediante un casting para ser la voz de la Selección Argentina en los estadios en la Copa del Mundo. Su trabajo lo hizo hasta los cuartos de final frente a Países Bajos en la dramática clasificación por penales.

Las explicaciones lógicas tienen que ver, en principio, por un video de Momo en el que arremetió directamente contra la casa madre del fútbol mundial: “Nos quiso cagar la FIFA, ahí los tenés… Chau Holanda”.

En este contexto, su reemplazante será una leyenda. Se trata de Sergio Goycochea, quien se consagró en dos ocasiones de la Copa América (1991 y 1993) y se transformó en héroe durante la Copa del Mundo que organizó Italia en 1990, con sus producciones en los penales ante Yugoslavia y el anfitrión que le permitieron al conjunto de Carlos Salvador Bilardo llegar a su segunda final mundialista consecutiva.

A través de sus canales oficiales, la TV Pública, en donde el ex arquero se desempeña como analista, emitió un comunicado en el que confirmó la información: “Sergio Goycochea será la voz del estadio en Argentina vs Croacia. La FIFA eligió a Goyco como representante argentino en el partido de semis que la Selección jugará mañana. Él estará a cargo de anunciar la formación del equipo”, fue el mensaje.