Sacrificio y gloria: la increíble historia de Yocelyn Balboa, la campeona que construyó su propio gimnasio en el que vive, entrena y educa

Yocelyn Balboa es hoy la mejor peleadora de Comodoro Rivadavia y Chubut. Se crio en un internado en Chile y llegó a la ciudad a muy corta edad. Se desarrolló, sufrió violencia de género, trabajó de moza, limpiando casas, promotora, seguridad y hasta en talleres mecánicos, pero encontró su vida y su mundo en las artes marciales y en el kick boxing.

Con muchísimo esfuerzo “Yoco” pudo armar su propio gimnasio en Av. Rivadavia al 3000 en donde entrena, vive, trabaja y duerme. Es su estilo de vida . El sacrificio y el dolor hicieron que alimenten más sus ganas de crecer en los diferentes deportes y hoy es campeona Mundial.

En Líder , segmento conducido por el ídolo de Gimnasia y Esgrima, Garbriel Cocha, nos acercamos hasta su gimnasio para conocer la historia de esta campeona de la vida. Nos enseñó su lugar en el mundo y el "Negro" Cocha se dio el ¿gusto? de entrenar con la gran Yoco, aunque la sufrió un poco.

Jugador, técnico y presidente: la historia de Nigel Andretta y Comodoro FC, el club más joven de la ciudad que sueña con jugar la Copa Argentina

Apenas ingresamos a su gimnasio la encontramos entrenando. Llegaba de correr hace minutos y ya estaba haciendo “bolsa” en completa soledad. La interrumpimos y comenzamos a charlar con ella sobre esta pasión que tiene por este deporte.

“Yo llegué a los 14 años acá, nos vinimos desde Chile por cuestiones familiares y ya me quedé acá. Allá en donde nací estuve en un internado, es lo mejor que me pudo haber pasado, ahí comencé a aprender sobre el sacrificio. Me levantaba a las seis de la mañana, hacía mi cama y tenía una vida independiente”, comenzó relatando.

Gimnasia vuelve al Socios para enfrentarse a Oberá Tenis Club en un horario atípico

Yocelyn transformó su vida y su mundo en un gimnasio. Arranca cerca de las 7 de la mañana a correr, regresa a entrenar en el gimnasio y luego ya comienza a recibir a sus alumnos a los que les da clases.

“Yo me tomo mis entrenamientos como si fuese un turno del médico, pase lo que pase, a la hora que dije tengo que entrenar. No puedo cancelar un entrenamiento, ahí está el esfuerzo que hay que aplicar. Yo me refugié en el deporte y en el entrenar. Tapé todo con los entrenamientos, hasta mis propias emociones”, afirmó.

El nuevo japonés de Huracán y su objetivo en Comodoro: "Quiero ayudar al club a lograr el ascenso"

En diciembre del año pasado viajó a España a disputar el Mundial de España de la WKF (World Kickboxing Federation) en donde conquistó seis medallas de oro dejando en lo más alto del podio a la Selección Argentina y a Comodoro Rivadavia.

“A mí me pasaron cosas malas en la vida, pero no me quedo con eso. Ya pasó, le voy buscando la vuelta para ir por más todo el tiempo, como por ejemplo cuando quise ir al Mundial que tuve que vender mi auto. Era mi primer auto y lo vendí para poder ir a este torneo”, afirmó.

“Yo en mi adolescencia fui por malos pasos, me hago cargo de todo. Estuve mucho en la calle, me hice mucho carácter trabajando. Si bien nunca me faltó nada, a los 17 años empecé a limpiar casas y los primeros pesos que agarraba lo ponía en este gimnasio. Siempre fue mi objetivo este lugar. Trabajé en talleres mecánicos, de moza, seguridad, trabajé en los boliches hasta llegar a este lugar”, remarcó.

Waiwen enfrenta a Ciudad Vóley por los cuartos de final de la Liga Argentina