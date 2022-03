Saavedra llama a asamblea para elegir nuevas autoridades

(Pasta de Campeón - ADNSUR) Este sábado General Saavedra buscará renovar sus autoridades. La histórica institución de zona norte convocó a los socios para las 18:00 hs, con el objetivo de realizar una asamblea para la reorganización del club y elegir la comisión directiva.

La lista azul y negra “Reorganización y Crecimiento” convocó a los socios para que se hagan presentes y elijan a sus representantes. La misma es encabezada por Marcelo Teodoulou, quien está acompañado por ex socios, ex miembros de comisiones directivas anteriores, ex jugadores de fútbol, jugadores actuales, papás, mamás y vecinos del barrio.

Según se informó, entre ellos están:

Vicepresidenta: Mariela Magliano

Secretario: Eugenio Cristobo

Pro-secretario: Pablo Ivanovich

Vocales:

Vocal titular: Martín Díaz

Vocal titular: Ana Laura Ponce

Vocal titular: Flavio Nieva

Vocal titular: Silvio Maldonado

Vocal titular: Esteban Soria

Vocal suplente: Sebastián Salinas

Vocal suplente: Susana Monardes

Vocal suplente: Valeria Panasiuk

Vocal suplente: Sergio Bóscaro

Vocal suplente: Fernando Paredes

Tesorero: Horacio Blanco

Pro-tesorero: Pablo González

Revisor de cuentas titular: David Cirer

Revisor de cuentas suplente: Fernando Do Nacimiento