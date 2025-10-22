Cuando se cumplen años siempre se piden deseos. Y también se hace un análisis de lo vivido. El club General Saavedra cumple hoy 97 años de vida, y sueña en grande con obras que cambiarán para siempre la historia de la institución.

La historia del “parque” comenzó a escribirse un 22 de octubre de 1928, cuando se conformó el club Atlético General Saavedra, en zona norte de la ciudad, sobre terrenos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, designándose como primer presidente al señor Carlos Rodríguez.

En la historia de Saavedra figura que regresó a Primera División en 1932 al vencer a Oeste Juniors en un día muy ventoso. El gol agónico del triunfo lo marcó Cattaneo y Eolo tuvo que ver porque la pelota tomó un fuerte impulso y una rara dirección.

Es uno de los clubes en Comodoro Rivadavia que aún conserva túnel para ingresar a su campo de juego, que fue inaugurado en el año 1972.

Daniela Jasenovski, ícono del deporte de Comodoro: una historia de resiliencia y vida con su hija como bandera

El Club General Saavedra, en su historia deportiva, además de fútbol, tuvo equipos de básquet representativos. En 1946, Saavedra ingresó a la Federación con un equipo conformado por pioneros y apellidos que quedaron en la historia de la disciplina: Seguel, Mamani, Carrera, López, Simón y Svoboda, obteniendo logros importantes en los torneos de la ciudad entre los años 1948 y 1957.

En los últimos años, la institución creció y en 2024 le colocaron el césped sintético a la cancha principal, y se mejoraron los vestuarios; actualmente tiene al costado un gimnasio de última generación.

El comodorense Ian Subiabre coronó un subcampeonato mundial con un regalo muy especial

“Es una alegría tener este presente con los 97 años del club, es algo muy lindo el presente que tenemos. Las instalaciones están impecables y las disfruta toda la comunidad. Juegan las formativas, el fútbol de Primera, el femenino y también los veteranos”, reconoció el presidente Ricardo Constanzo en una charla con PDC.

El actual presidente y exjugador del club pone en valor las gestiones anteriores, donde su padre, Jorge, estuvo más de doce años, y su antecesor, Héctor Millar, quien actualmente dio un paso al costado al quedar como presidente de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

“Siempre agradecido a la gestión anterior de Jorge Millar, que ahora está con la Liga de Fútbol, y hay que sumar para que el fútbol siga creciendo. Saavedra hoy tiene un gran presente, y en este nuevo aniversario hay grandes proyectos. Estamos terminando el perímetro de adoquines alrededor del club para que no se pise barro y así no se ensucie la alfombra”, remarcó el dirigente.

Newbery de Comodoro anunció a un ex Selección Argentina y un ex River como nuevos refuerzos

EL GRAN PROYECTO PARA EL AÑO QUE VIENE

Más allá de la obra del césped sintético que transformó al club, la dirigencia mira hacia adelante y tiene una obra entre ceja y ceja que se concretará con ayuda del Gobierno Municipal. En las próximas semanas habrá una reunión y un anuncio importante, pero no solo para el club, sino para todo el barrio y la zona norte de la ciudad.

“El gran proyecto es el gimnasio, que lo tenemos en un 70% y lo queremos terminar el año que viene. Va a tardar seis meses aproximadamente y el mes que viene vamos a tener una reunión muy importante para encarar el gimnasio cerrado de casi mil metros cuadrados que lo va a disfrutar toda la comunidad. Y estará ubicado donde estaba la cancha de fútbol 5, atrás del salón”, adelantó Ricardo Constanzo.

Ricardo Sastre tras la suspensión del partido: “No es común que entren al vestuario del árbitro y lo amenacen”

El presidente del “Parque” anticipó además que hoy, en el aniversario número 97, habrá reconocimiento a personas que aportaron mucho y dejaron su huella en la institución. “Agradecer a los dirigentes anteriores, a mi viejo también que sigue viniendo al club. Hoy le haremos un homenaje a ‘Pocholo’ Castro, como así también a ‘Rolo’ Aravena, un utilero histórico del club. Hay muchas cosas por festejar. Ahora, el sábado se hace un viaje más a Buenos Aires de cinco días con chicos de las inferiores que jugarán con clubes de Primera A. Eso es algo que se celebra porque suma mucho para los chicos y es un trabajo muy grande de los padres y la dirigencia en conjunto”, sentenció Constanzo.