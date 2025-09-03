(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La salud del entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, de 69 años, volvió a ser foco de atención y preocupación en el entorno del club tras los últimos acontecimientos. En las últimas horas, el DT acudió al Instituto Fleni, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, donde se sometió a estudios médicos luego de mostrarse visiblemente cansado durante los días previos.

Los análisis revelaron que Russo padece una infección urinaria. Aunque la afección fue detectada a tiempo y es considerada controlada, los médicos indicaron que debía permanecer internado unas horas para recibir medicación intravenosa, concretamente antibióticos por vía suero. Por eso, el cuerpo médico resolvió que pasara la noche del martes en observación en la clínica para acelerar su recuperación.

Polémica en Boca: Russo pasó la escoba y borró a una figura del plantel que pidió irse del club

Desde el entorno del entrenador y el propio club aseguraron en un primer momento que Russo no estaba internado y que tenía previsto regresar a su casa durante el día, pero la decisión médica finalmente fue que quedara internado para un tratamiento más rápido y eficiente.

Este episodio de salud se hizo aún más notorio tras el reciente triunfo de Boca ante Aldosivi en Mar del Plata, donde se viralizó en redes sociales un video de Russo sentado en el banco de suplentes con los ojos cerrados, hecho que generó preocupación y debate entre hinchas y medios.

Tras ser borrado por Russo, Saracchi se iría de Boca para jugar la Champions League con un club histórico

Hugo Gottardi, exayudante del DT, fue uno de los primeros en expresar su inquietud pública al respecto: "Lo veo muy cansado. Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Él viene de una enfermedad y está bien… pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes".

El cuerpo técnico de Boca, encabezado por Russo, se apoya en una estructura de trabajo sólida, con colaboradores clave como Juvenal Rodríguez y Claudio Úbeda en el área futbolística, y Adrián Gerónimo en la preparación física. Precisamente, esta organización permite que el propio Russo, pese a su situación física fragilizada, pueda sumarse en algunos turnos matutinos una vez que la práctica ya está en marcha, mostrando así su compromiso y liderazgo.

Desde el club se mantiene la esperanza de que Miguel Ángel Russo pueda recuperarse rápidamente y retomar sus funciones con normalidad para seguir al frente del equipo en su próximo compromiso oficial. Por ahora, la prioridad es controlar la infección y reforzar su salud para que el entrenador pueda seguir dirigiendo con la misma energía y dedicación que lo caracterizan.

Rojo rompió el silencio: reveló por qué se peleó con Russo y contó la última charla con Riquelme en Boca

La salud de uno de los técnicos más emblemáticos del fútbol argentino es motivo de atención constante, y tanto el cuerpo médico como el club trabajan para acompañar al DT en este proceso de recuperación, con la tranquilidad de que la afección fue detectada de manera precoz y que está recibiendo la atención adecuada.