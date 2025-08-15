(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) El mercado de pases de Boca Juniors cierra con un panorama claro pero inquietante para dos futbolistas que continuarán ligados al Xeneize hasta diciembre de 2025, aun cuando ambos buscaban dar un nuevo rumbo a sus carreras.

La falta de ofertas concretas y los desacuerdos en negociaciones relegan a estos futbolistas a una situación compleja, entrenando fuera del grupo principal, mientras sus contratos siguen vigentes y el tiempo corre inexorable hacia la libertad de acción en 2026.

Dos futbolistas de Boca Juniors que habían sido apartados del plantel profesional por decisión de Miguel Ángel Russo, finalmente seguirán en el club.