(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Rosario Central y Boca Juniors empataron 1-1 en un encuentro cargado de emociones y significados este domingo en el estadio Gigante de Arroyito, correspondiente a la fecha 8 del torneo Clausura.

El partido tuvo como protagonistas a dos grandes del fútbol argentino, pero también estuvo atravesado por la historia personal y deportiva de Miguel Ángel Russo, quien volvió a pisar su antigua casa como director técnico de Boca Juniors luego de un complicado período de salud.

EL REGRESO DE MIGUEL ÁNGEL RUSSO: EMOCIÓN Y HOMENAJE

La verdadera carga emocional de la jornada estuvo en el banco técnico, con el regreso de Miguel Ángel Russo al Gigante de Arroyito, estadio donde fue idolatrado tanto como jugador como entrenador. Tras varias semanas de recuperación luego de haber sido internado por una infección urinaria grave, el entrenador de Boca Juniors pudo estar presente y activo durante el encuentro, recibiendo un caluroso y sonoro recibimiento por parte de los hinchas de Rosario Central. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ