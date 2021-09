El programa del “Pollo” Vignolo de todos los mediodías comenzó caliente este viernes. Cuando estaban analizando el partido de la Selección Argentina ante Venezuela, el campeón del Mundo Oscar Ruggeri destrozó a los periodistas que ahora respaldan a Scaloni.

"Me querían arrastrar a mí. Me quieren hablar a mí estos pibes, jugué 11 años en Argentina, no tuve vida para mi familia por la selección, no vi nacer a mi hija y estos pibes me vienen a hablar a mí", comenzó relatando.