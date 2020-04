El Colo, radicado en Málaga (España) desde hace algunos años,se encuentra en recuperación pero confesó que "nunca la pasó tan mal" como en las últimas dos semanas.

"Tuve coronavirus y neumonía, nunca la había pasado tan mal. Es la primera vez en mi vida que tuve miedo y cuando entré al hospital no sabía si iba a salir vivo", dijo Wolkowyski en declaraciones efectuadas al programa radial Súper Mitre Deportivo.

Wolkowyski, quien fue el segundo argentino en jugar en la NBA (Seattle Supersonics y Dallas Mavericks) tras Pepe Sánchez, nació en Castelli, Chaco, hace 46 años.

"Empecé con tos y tuve fiebre a las 24 horas. Es un dolor por dentro desesperante, continuo, Hay algo que parece que te destruye. La fiebre no baja. Yo soy una persona grande, mido 2.08 metros, pero me dejó mal", señaló. "Tuve mucho miedo. Fue la primera vez en mi vida que sentí algo así, la incertidumbre es terrible. Cuando entré al hospital no sabía si iba a ser la última vez que veía a mi familia, fue horrible", dijo el Colo.

Wolkowyski jugó, en la Liga Nacional, en Quilmes de Mar del Plata, Boca, Estudiantes de Olavarría, La Unión de Formosa y Libertad de Sunchales. Además de la NBA, jugó también en el exterior en las ligas de Rusia, España, Grecia, Puerto Rico y Uruguay.

"En España jamás pensaron que el virus iba a llegar tan de golpe. Cuando comenzó la cuarentena ya había muchísimos contagiados, es más, hay informes que dicen que cuando se lanzó ya había 400.000 personas infectadas, y eso llevó a que la pandemia sea tan fuerte y destructiva. En estos momentos estoy sin síntomas y los médicos me dicen que no es necesario hacer un nuevo test, pero quiero hacérmelo igual para quedarme tranquilo y saber que no puedo contagiar a nadie", añadió Wolkowyski a Super Mitre Radio.

Wolkowyski recibió apoyo de muchas figuras del básquetbol, incluyendo Manu Ginóbili y el resto de los compañeros de la Generación Dorada.