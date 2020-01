FINAL FOUR

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - "Después del receso no volvimos bien y principalmente defensivamente. En los tres partidos que jugamos y en una LNB de tantos años sino se definde no ganás. Lo mejor que me llevo es la defensa de ultimo cuarto", reconoció el "Negro".

"Cuando se nos abre el aro nos da confianza para defender y mucha energía, creo que en los tres cuartos estábamos apagados", agregó Diego Romero en declaraciones post partido a TyC Sports.

