Rojo rompió el silencio: reveló por qué se peleó con Russo y contó la última charla con Riquelme en Boca
El actual jugador de Racing desmintió rumores, explicó el conflicto con el cuerpo técnico y relató la frase que marcó el fin de su etapa en el Xeneize tras el Mundial de Clubes.
(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Marcos Rojo, actualmente jugador de Racing, abrió su corazón y habló con sinceridad sobre su abrupta y dolorosa salida de Boca Juniors, que aún genera interrogantes.
El experimentado defensor argentino recordó la serie de hechos que desencadenaron su marginación del plantel xeneize tras el Mundial de Clubes y reveló detalles inéditos de sus charlas tanto con el entrenador Miguel Ángel Russo como con Juan Román Riquelme.
"¿Por qué me fui de Boca? Ni yo sé todavía", confesó Rojo en una entrevista exclusiva con ESPN. Según explicó, todo comenzó el día del partido contra Independiente, cuando se sintió mal y pronto se difundieron "barbaridades, un montón de mentiras" en su contra.