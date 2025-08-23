(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Marcos Rojo, actualmente jugador de Racing, abrió su corazón y habló con sinceridad sobre su abrupta y dolorosa salida de Boca Juniors, que aún genera interrogantes.

El experimentado defensor argentino recordó la serie de hechos que desencadenaron su marginación del plantel xeneize tras el Mundial de Clubes y reveló detalles inéditos de sus charlas tanto con el entrenador Miguel Ángel Russo como con Juan Román Riquelme.

“¿Por qué me fui de Boca? Ni yo sé todavía”, confesó Rojo en una entrevista exclusiva con ESPN. Según explicó, todo comenzó el día del partido contra Independiente, cuando se sintió mal y pronto se difundieron “barbaridades, un montón de mentiras” en su contra. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ