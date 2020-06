Luego de que se confirmaran siete casos de coronavirus en el plantel del Toluca de México, Rogelio Funes Mori, goleador de los Rayados de Monterrey confirmó que es uno de los casos positivos de Covi-19 entre los jugadores de la Liga MX.

El delantero informó el diagnóstico a través de sus redes sociales, donde informó que es asintomático y que los integrantes de su familia dieron negativo en los testeos.

“Les quiero contar que soy positivo de Covid-19, asintomático. Mi familia dieron todos negativos así que estoy más tranquilo”, escribió Rogelio en la publicación que realizó. Allí también agradeció la preocupación de la gente e indicó que está “en excelente estado de salud”.

“Decidí compartirlo con ustedes para ayudar a tomar conciencia y entender que a veces nos tiene que tocar más allá de todo el cuidado y responsabilidad que hayamos tenido, me tocó a mí. Todavía no entiendo cómo, pero ahora es momento de recuperarme para volver a los entrenamientos lo antes posible”, expresó el ex River.

Con optimismo sobre su vuelta al fútbol, escribió: “¡En 10 días estoy de regreso!”.

Por su parte, el también argentino Federico Mancuello es uno de los siete contagiados de coronavirus dentro del plantel del Toluca. El ex futbolista de Independiente se encuentra aislado y también es asintomático.

Toluca y la liga mexicana informaron que de las 70 pruebas que se realizaron a jugadores, cuerpo técnico y personal hubo siete casos positivos "asintomáticos" y, en un principio, el club no había revelado las identidades de los contagiados.

Además de Mancuello, en el equipo mexicano juegan los argentinos Gastón Sauro, Jonatan Maidana, Fernando Tobio, Emmanuel Gigliotti y Alexis Canelo.